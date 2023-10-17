وزير الكهرباء يفتتح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد صلاح:

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركزَ المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكامل لتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.

وأكد شاكر الاهتمام البالغ لحسم شكاوى المواطنين من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة؛ لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة.

ونوه الوزير بضرورة سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين؛ لتركيب العدادات وقياس رضا العميل والعمل على تقليل زمن إصلاح الأعطال والقيام بأعمال الصيانة الدورية وفقاً للخطة الموضوعة.

ويعد مركز المتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية؛ مثل مشروع حياة كريمة الذي يتم تنفيذه في قطاع توزيع الكهرباء والذي يعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية؛ مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشكلات الكهرباء التي يواجهها المواطنون.

ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان؛ حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى، كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحسين رضا المستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة، كما يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال، وذلك بمتابعة منظومة الرقم الموحد 121 الخاصة بشكاوى المواطنين فنية وتجارية وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويُسر.

ومع اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسعي قطاع الكهرباء لتحقيق رؤية مصر 2030 ووفقًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمات؛ بما يتوافق مع كل الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحافظ على سرية وخصوصية البيانات.