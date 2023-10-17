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BBC

طقس بارد.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المحافظات

11:40 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على معظم المحافظات تشهد أجواء خريفية وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأكدت غانم، يوجد خلال الفترة الحالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ولا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

وتابعت: درجات الحرارة تصل على القاهرة لـ 29 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة والصعيد من 33 لـ37 درجة".

وأكدت أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل والتي تتراوح بين 17 و19 درجة، لذلك يجب توخي الحذر خلال الساعات المتأخرة من الليل لأن الطقس يكون أكثر برودة.

وناشدت المواطنين باصطحاب جاكت خفيف، وارتداء الملابس الخريفية الخفيفة، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة ليلا.

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