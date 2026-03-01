إعلان

رويترز: الطيران الهولندي يعلق رحلاته إلى دبي والرياض والدمام

كتب : مصراوي

07:17 م 01/03/2026

الخطوط الجوية الهولندية

وكالات

أفادت وكالة رويترز أن اليوم الأحد، أن شركة الطيران الهولندية أعلنت تعليق رحلاتها إلى كل من دبي والرياض والدمام حتى يوم الخميس المقبل، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقالت الشركة إن القرار جاء حرصاً على سلامة الركاب والطواقم الجوية، مع مراعاة الظروف الأمنية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأحد، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عمل خطير جدًا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد عراقجي أنه لا يرى أي حدود لدفاع إيران عن نفسها، مضيفًا: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن هناك عملية دستورية بدأتها البلاد، وأن المجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور، مؤكدًا أن الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماشٍ مع الدستور.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن علاقات بلاده جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران، مشددًا: "لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول".

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

