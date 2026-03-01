إعلان

جيش الاحتلال: نفذنا أكثر من 700 طلعة جوية ضد إيران خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

07:21 م 01/03/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ أكثر من 700 طلعة جوية خلال 24 ساعة نحو إيران، مستهدفًا آلاف الأهداف بصواريخ وذخائر مختلفة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف منصات إطلاق صواريخ باليستية في طهران خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أنه أغلق الحساب مع كبار المسؤولين في المحور الإيراني على مختلف الجبهات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن اغتيال قادة ومسؤولي المحور الإيراني يشكل ضربة قاسية له ويجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمانا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بما في ذلك المنظومات الدفاعية، وإقامة غرف عمليات متقدمة على الحدود مع لبنان وسوريا لمتابعة الأوضاع وحماية الإسرائيليين.

وقال جيش الاحتلال أنه عزز وجوده العسكري على الحدود الشرقية ودفع بقوات التدخل السريع، في إطار تعزيز الاستعدادات على جميع المحاور الحدودية.

