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BBC

تحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

09:45 م الجمعة 13 أكتوبر 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحًا من الرابعة إلى السابعة صباًحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 إلى 60 %، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وعن درجات الحرارة تسجل العظمى في القاهرة والعاصمة الإدارية 29 درجة، والإسكندرية 27 درجة، و حلايب وشلاتين 33 درجة، وأسوان 35 درجة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة

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