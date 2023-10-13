وزير الأوقاف: استهداف النساء والأطفال المدنيين ليسن من الدين ولا الإنسانية
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال وسياسة الحصار والتجويع تجاه أي مجتمع بغض النظر عن دينه أو جنسه ليست من الدين ولا القيم ولا الإنسانية.
وأوضح في بيان له، الجمعة، أن هذه السياسات لا تولد سوى المزيد من الصراع والكراهية، وعلى المؤسسات الدولية وحكماء العالم القيام تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
كان وزير الأوقاف، أكد أن الوعي بالتحديات أحد أهم العوامل للتغلب عليها، مشيرا إلى أن هذا الوقت هو وقت الالتفاف صفا واحدا خلف دولتنا وقيادتنا لإحباط أي مخطط لوطننا ومنطقتنا.
وأضاف، أنه سيظل في هذه الأمة شرفاء كثر، أوفياء لدينهم وأوطانهم وقضايا أمتهم ولو كلفهم ذلك ما كلفهم لا يفرطون في دين ولا وطن ولا عرض، متابعا:" اللهم وفقهم وسدد خطاهم وثبتهم على الحق واجعلنا منهم يارب العالمين
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