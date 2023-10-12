السيسي: مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.. ولم ولن نخذل أمتنا أبدًا

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة التضحيات وباذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع.

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: في القتال كنا مقاتلين وفي السلام كنا له مبادرين ولم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدًا.

وأشار إلى أهمية حل القضية الفلسطينية القائم على السلام، لافتًا إلى أنه يوجد صراعات لا منتصر فيها ولا مهزوم، وتخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق.

وتابع: ويقينًا أن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، فإنني أدعو جميع الأطراف إلى إعلاء العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والخروج من دائرة الانتقام الغاشم والعودة إلى المسار التفاوضي تجنبًا لحرائق تشتعل ولن تترك قاصيًّا أو دانيًّا إلا وأحرقته.