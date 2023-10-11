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BBC

السيسي يشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

07:53 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية؛ للتشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وشدد السيسي، وفق قناة إكسترا نيوز، اليوم، على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية؛ للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن.

كما شدد الرئيس، على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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