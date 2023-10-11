السيسي يشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية؛ للتشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وشدد السيسي، وفق قناة إكسترا نيوز، اليوم، على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية؛ للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن.

كما شدد الرئيس، على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.