السيسي يشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
كتب- محمد أبو بكر:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية؛ للتشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
وشدد السيسي، وفق قناة إكسترا نيوز، اليوم، على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية؛ للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن.
كما شدد الرئيس، على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: