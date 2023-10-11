بيان مهم لـ"النقل" بشأن مرتادي طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا إعلاميًّا اليوم الأربعاء، بشأن إجراء تحويلة مرورية بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة الموافق 13/ 10/ 2023، حتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم.

يأتي ذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم، وإنشاء عدد 10 كبارٍ علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة)؛ بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار البيان إلى أن التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلى مدخل مدينة أبو حمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية)، وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية ديسونس الحلفاية، والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي؛ وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وتابع بيان "النقل": وفي ما يتعلق بسيارات النقل الثقيل؛ فيتم منع النقل الثقيل وتحويله إلى الطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر، والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور؛ لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه أبو حمص (نطاق الأعمال).