وزير الزراعة: دعم غير مسبوق من الرئيس لقطاع الزراعة

كتب- محمد أبو بكر:

قال السيد القصير، وزير الزراعة، لقد عرف العالم مؤخرًا دور الزراعة في الأمن الغذائي، وبعدها السياسي والاجتماعي وأمنها القومي، ومصر كانت سباقة في القطاع بدعم من الرئيس.

انطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي عن يتضمن بعض من إنجازات وزارة الزراعة، خلال الأعوام الماضية.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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