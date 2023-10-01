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BBC

السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً عن إنجازات الزراعة بمؤتمر حكاية وطن

09:40 م الأحد 01 أكتوبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي عن يتضمن بعض من إنجازات وزارة الزراعة، خلال الأعوام الماضية.
وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
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مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي فيلم تسجيلي إنجازات الزراعة

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