موجة مستمرة لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف سبب استمرار البرودة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

​كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أسباب استمرار الأجواء الباردة في مصر على غير العادة في هذا التوقيت.

وقالت الأرصاد الجوية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بعد أن انقضى شهر أبريل ومنتصف مايو، لا زالت الأجواء تميل إلى البرودة خاصة في أوقات الليل، على غير العادة.

وأضافت: "بينما تشهد وسط وغرب أوروبا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة ولعدة أيام حيث امتد الدفء الشديد من أيبيريا إلى بولندا؛ لتعتبر هذه أول موجة حارة تشهدها أوروبا هذا العام لتنبئها بفصل صيف مختلف، وترجع اختلافات درجات الحرارة في المناطق السالف ذكرها بسبب طبيعة طبقات الجو العليا حيث يتمركز مرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين خلال هذه الفترة من العام، بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق أفريقيا مسببًا امتداد منخفض جوي على مصر".

وأشارت إلى أن "المنخفض الجوي على مصر يعمل على خفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطي شعور أفضل بدرجة الحرارة على غير العادة في هذا الوقت من كل عام؛ وتمتد هذه الأجواء لنهاية الأسبوع".

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