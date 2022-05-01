الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

ووجهت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" نصائح مهمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك جاءت كالتالي:

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

- ارتدي الكمامة في الأماكن المزدحمة.

- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

- اغسل يديك باستمرار.

تلقى اللقاح يقوي المناعة ضد العدوى.