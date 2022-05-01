الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك
كتب- يوسف عفيفي:
هنأت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".
ووجهت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" نصائح مهمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك جاءت كالتالي:
- الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.
- ارتدي الكمامة في الأماكن المزدحمة.
- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.
- اغسل يديك باستمرار.
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