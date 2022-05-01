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4 طرق للتقدم بطلبات العفو الرئاسي.. تعرف عليها

02:33 م الأحد 01 مايو 2022
4 طرق للتقدم بطلبات العفو الرئاسي.. تعرف عليها

مجلس النواب

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كتب- محمد سامي:

قررت لجنة العفو الرئاسي، خلال اجتماعها أمس السبت، أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة إليها بالطرق الآتية:

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات).

- بريد لجنتَي حقوق الإنسان بمجلسَي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

يُذكر أن اللجنة أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر؛ تتضمن عددًا من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد؛ لبحث كل الطلبات التي تصل إليها، سواء أكانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ لبحث طلبات العفو التي لديهم.

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