وزير القوى العاملة: تشغيل أكثر من 447 ألف شاب بالقطاع الخاص خلال عام

كتب يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو الجاري.

وقدم الوزير، رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل

واستعرض سعفان، أهم إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022)، مشيرا إلى أنه في مجال التشغيل وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 " خطة مصر للتنمية المستدامة " والتي من ضمنها خفض معدلات البطالة، فقد قامت الوزارة بتوفير 70 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة شهريا.

كما قامت الوزارة بتشغيل 447 ألفاً و 736 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات منهم 6502 من "قادرون باختلاف"، كما تم توفير 320 ألف و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.