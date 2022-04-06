تجنبا للحذف.. 6 خطوات ضرورية لو وصلت لك رسالة من التموين بامتلاك سيارة حديثة

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسائل لعدد من المواطنين عبر بون صرف الخبز بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل 25 أبريل الحالي، وذلك لمن يمتلك سيارة حديثة من موديل 2015 وحتى الآن.

وينشر مصراوي الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات.

- في حال وصول الرسالة عبر بون الخبز وسيارتك ضمن تلك الفئة من موديل 2015 فأحدث فلن يفيدك التقدم لمكتب التموين.

- أما في حال السيارة موديل أقل من 2015 سيتم إحضار إفادة من المرور بموديل العربية وتقديمه لمكتب التموين.

- أما لو سيارتك مباعة ومسجل عقد بيعها أو توكيل بيعها بالشهر العقاري قبل 1/4/2022 ستتقدم لمكتب التموين ما يثبت البيع بتوكيل أو نقل العربية.

- أما لو السيارة بتقسيط بقرض بنكي، ستقدم خطابا من البنك أو حفظ ملكية من المرور.

- لو سيارتك تعرضت لحادث ولا يوجد لها أثر، هناك ضرورة لإحضار محضر شرطة يثبت كل ذلك.

- لو السيارة مصدر رزق أسرتك ستقدم ما يثبت ذلك بمستند رسمي.

معايير جديدة

بدأت الوزارة منذ أيام، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، مطالبة بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين خلال شهر أبريل الجاري.

ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة حديثة".

وقالت مصادر بالتموين، إن الوزير وقع على مجموعة من المعايير الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم، موضحة: "من وصلت إليه الرسالة عليه التوجه إلى مكتب التموين ومعه ما يثبت عدم امتلاك سيارة حديثة من المرور وإلا سيتم وقف البطاقة الخاصة به".

تحديث البيانات

وجهت وزارة التموين نداء لعدد كبير من أصحاب بطاقات التموين عبر بون صرف الخبز بضرورة الذهاب إلى مكاتب التموين لتحديث الرقم القومي بحد أقصى نهاية شهر أبريل الجاري.

راتب حكومي مرتفع

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل الـ25 من مارس الماضي، ثم تم مد المهلة حتي السابع من أبريل الجاري، ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرسالة التي ظهرت في الوقت الحالي لمن يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه الفئة عليها التقدم بمستند رسمي بمفردات الراتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية تتجاوز 9600.