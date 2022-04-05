بعد لقائه العناني.. الوفد الإعلامي الروماني يزور منطقة أهرامات الجيزة

(مصراوي):

توجه الوفد الإعلامي الروماني، الذي ضم ممثلي كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية، فور انتهاء لقائهم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رحب بهم و اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية.

وقال أشرف محي، أن الجولة شملت على زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، حيث استمع الوفد إلى شرح عن تاريخ المنطقة الأثرية وعظمة بناء الأهرامات وتمثال أبوالهول.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن استمتاعهم بزيارة الأهرامات والاستمتاع بعظمة بناءه وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم.

يجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد التقى بالوفد الإعلامي اليوم، في لقاء حواري حول زيارتهم التعريفية للمدن السياحية لمصر وتعريفهم بأهم المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

​