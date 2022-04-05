رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول الفعاليات الثقافية بقنا وسوهاج

كتب- محمد غايات:



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن الثقافة والفنون تشهد حاليا حراكا إيجابيا واضحا، باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، لإثراء الحياة الثقافية لدى المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنه في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمع وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية لمستحقيها من أبناء الوطن، نجحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظتي قنا وسوهاج في إقامة فعاليات ثقافية وفنية بالمحافظتين؛ لتجسيد فكرة السياحة الثقافية والفنية وللترويج للسياحة الداخلية والخارجية.



وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة الثقافة إلى إقامة الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2022، والذي حضره حوالي 20 ألف مشاهد على مدار الأيام الثلاثة، وتضمن المهرجان إقامة 3 حفلات غنائية أحياها عدد من كبار الفنانين وفناني الأوبرا.

ونوهت الوزيرة بافتتاح الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس 2022 ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، والمهداة لروح الشاعر أمل دنقل ونظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك بالمعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة في مختلف المجالات والسلاسل، إضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، بجانب عناوين عديدة في مختلف مجالات المعارف العامة والتاريخ الفرعوني وتاريخ المصريين وسلسلة التراث الشعبي والأطفال وسلسلة أدباء القرن ومختصرات تراثية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى إقامة الدورة الأولى لمهرجان "أبيدوس" للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2022، وحضر المهرجان حوالي 10 آلاف مشاهد على مدار ثلاثة أيام، وتضمن المهرجان 3 حفلات أحياها عدد من كبار الفنانين بمصاحبة الفرق الموسيقية، كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

​