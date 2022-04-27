مصر للطيران: ١٩٤ رحلة منتظمة وإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، تشغيل ١٩٤ رحلة داخلية منتظمة وإضافية، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، خلال الفترة من ١ وحتي ٧ مايو المقبل لاستيعاب الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في المدن السياحية المصرية، وذلك مع التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في جميع مراحل السفر.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، فضلا عن الحرص على انتظام وانسيابية حركة التشغيل، لتيسير إجراءات السفر والوصول ومنع التكدس خلال فترة إجازة عيد الفطر داخل صالات السفر والوصول.

وأضاف أبو العينين، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران، خلال هذه الفترة ٥٦ رحلة بخط سير (القاهرة / شرم الشيخ)، و٥٣ رحلة بخط سير (القاهرة / الغردقة)، و٤٤ رحلة بخط سير (القاهرة / الأقصر)، و٣٩ رحلة بخط سير (القاهرة / أسوان)، بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.