بعد قرار السيسي.. عضو "العفو الرئاسي" يكشف لمصراوي أولويات عمل اللجنة

كتب- محمد عمارة:

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أولويات عملهم خلال الفترة المقبلة ستكون الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في قضايا دم أو إرهاب.

وأضاف أبو عيطة لمصراوي، إن اللجنة ستعمل على الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة وفقا لضوابط محددة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.

وأعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بناء على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "الخولي"، في تصريحات صحفية، إن لجنة العفو الرئاسي ستعمل على توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين لافتًا إلى أن التشكيل للجنة يشمل كلا من "محمد عبدالعزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة".

وأكد أن لجنة العفو منذ هذه اللحظة ستبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة.

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