الكهرباء: 965 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع في قطاع جنوب سيناء

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية نطاق قطاع جنوب سيناء والذي يضم كلًا من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، رأس سدر، طور سناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم والتي تضم حوالي 30 مركزا وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالي 94 ألف، مشترك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022، باستثمارات تصل إلى حوالى 55 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموح.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه تم إحلال وتجديد 16 محولًا وأكشاك قدرات مختلفة، و520 عمود جهد متوسط، و 135 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و45 كم كابلات أرضية جهد متوسط، و825 عمود جهد منخفض، و300 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و25 كم كابلات أرضية جهد منخفض، و60 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 910 ملايين جنيه متمثلة في ربط مدينة سانت كاترين بالشبكة الموحدة، وإزالة الخطوط المتعارضة لمسار المشروعات القومية مثل (إنشاء الطريق الأوسط)، وإنشاء خطوط بديلة لسرعة تنفيذ المشروعات، وتوصيل التيار الكهربائي لشركة أنابيب البترول وشركات السويس للزيت (سوكو) وبترول بلاعيم.

بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعى بأبو رديس، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 148 عمارة سكنية ولمشروع أبني بيتك بمدينة طور سيناء، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 109 عمارة سكنية بمدينة طور سيناء، وتوصيل التيار الكهربائي لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر، وتوصيل التيار الكهربائي لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ.

وتوصيل التيار الكهربائي للبوابات والارتكازات الأمنية بالطريق الدولي النفق/ شرم الشيخ، وتوصيل التيار الكهربائي إلى مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ، وتوصيل التيار الكهربائي للمشروع الاستراتيجي لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 6 محطات تحلية مياه البحر لكل من ( رأس سدر - أبوزنيمة - دهب- نويبع - طور سيناء - رأس نصرانى بشرم الشيخ ).

وتوصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين، وتغذية القري السياحية وزيادة قدرات القرى الحالية بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع تغذية جامعــة الملــك سلمــان (شرم الشيخ / الطور/ رأس سدر)، و توصيل التيار الكهربائي من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (8) تجمعات على طول الخط

وقالت الوزارة أن هذه الأعمال تأني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأوضحت الكهرباء، أن ذلك جاء استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.