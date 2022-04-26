ماذا طلب مينا وسارة "أبطال حياة كريمة" من الرئيس السيسي؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج "حياة كريمة"، كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالشاب "مينا توني" والفتاة "سارة عيد"، أبطال حياة كريمة.

جاء ذلك بعد أن أذاع حفل إفطار الأسرة المصرية، تجربتين اجتماعيتين لأبطال برنامج "حياة كريمة" حيث ظهر الإعلامي أيمن مصطفى كأنه مواطن لا يمتلك أموالًا ويريد أن يستقل تاكسى، وهو ما قابله سائق التاكسي "مينا" بترحاب شديد وقبل توصيله مجانًا، أما التجربة الأخرى لسائقة الدراجة النارية "سارة" التي تعمل دليفري، والتي وجدت أموال وإعادتها لصاحبها مرة أخرى.

وأوضح مصطفى في تصريحات لمصراوي، أن الرئيس السيسي، استجاب لطلب "مينا وسارة"، وذلك بعدما طلب منهم الرئيس عرض طلباتهم بعد الانتهاء من حفل الإفطار وغلق الكاميرات.

وأوضح أن "سارة" طلبت شقة، فيما طلب "مينا" إجراء عملية جراحية لشقيقه.

وتابع: "أعرب مينا وسارة عن سعادتهما البالغة عند إبلاغهما بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهرا اليوم بجانب الرئيس السيسي بحفل الإفطار".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما شارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

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