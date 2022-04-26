"حياة كريمة" تعلن استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير حتى نهاية 2022

كتب- محمد عمارة:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر.

وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و200 ألف صندوق حماية اجتماعية حتى الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية.

وقررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر أن تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.

وتستمر فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقرا بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.