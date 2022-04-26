برلماني يطالب الحكومة بالتنفيذ الفوري لقرار تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالقرار رقم 1440 الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، الخاص بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مطالبا جميع الوزراء المختصين والمحافظين بالتنفيذ الفوري لهذا القرار على مستوى الجمهورية.

وثمن قورة، في بيان، اليوم الثلاثاء، القرار الذي يهدف إلى الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة وضمان توافقه مع المحيط العمراني وتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات ومراعاة النظام العام والآداب والحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

وطالب عضو نقل النواب بضرورة مراجعة جميع الإعلانات الحالية على مختلف الطرق خاصة وأن هناك العديد من الإعلانات المخالفة خاصة القديمة والمتهالكة منها والتي من الممكن أن تسبب فى وقوع حوادث على الطرق.

وقال النائب أحمد عبدالسلام قورة إن التطبيق الحاسم لهذا القرار على مختلف الطرق على مستوى الجمهورية يكفل القضاء على القبح والعشوائية في إعلانات الطرق، مؤكدا أهمية أن تقوم جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء بدورها على أكمل وجه في تطبيق القرار.​