تطورات أزمة الإندومي.. شكاوى انتهت بالسحب النهائي من الأسواق - تسلسل زمني

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كتب- محمد سامي:

حسمت هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور الجدل الدائر حول الشعرية سريعة التحضير (إندومي) وذلك بسحب الكميات الموجودة بالأسواق لوجود مشكلات صحية في أكياس الشطة وذلك بعد قيام الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

بدأت القصة عندما كشف محمود حسن، أحد تجار الجملة، في الثالث عشر من أبريل الجاري، أن وكيل شركة إندومي يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه يجرى الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق.

وأضاف منصور، لمصراوي، منذ قليل: هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

سحب كميات إندومي من الأسواق لهذا السبب

وبعد ذلك قررت شركة إندومي تغيير شكل الكراتين الخاصة بعبواتها المطروحة في الأسواق المصرية بعد اعتراض سلامة الغذاء على البيانات الواردة عليها.

وقال مصدر بشعبة الأغذية، لمصراوي: "كان هناك اعتراض من هيئة سلامة الغذاء على البيانات المطبوعة على الكرتونة والتي تتضمن الإشارة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن".

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وتزامنا، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس له علاقة بما أثير حول تسمم عدد من الطلاب بمنتج الإندومي، وإن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوطة بالتحقيق في هذا الأمر.

وأوضح حسام، لمصراوي، أن الجهاز أحال الواقعة لهيئة سلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة.

أول تعليق من حماية المستهلك على أزمة إندومي

وفي نفس اليوم أقرت شركة إندومي مصر بسحب منتجات لها من الأسواق بسبب مشكلة في التوابل التي تحويها عبواتها المتداولة، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك، إنها سحبت المنتجات بعد طلب هيئة سلامة الغذاء للأمر.

وأضافت الشركة، في منشورها، أنها استبدلت المنتجات المسحوبة بمنتجات جديدة بدون الشطة، مؤكدة إعادة فحص كيس الشطة فقط من محتويات العبوة من المنتجات المسحوبة من الأسواق.

كان انفرد مصراوي، أمس الثلاثاء، بخبر سبب سحب منتج إندومي من الأسواق خلال الأيام الأخيرة وفق تصريحات خاصة من رئيس هيئة سلامة الغذاء.

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واليوم أصدرت هيئة سلامة الغذاء بيان لإنهاء القصة قالت فيه، إنها تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار مسؤوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم متطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وصولا إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كل منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.

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