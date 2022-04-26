جمارك مطار القاهرة: ضبط أقراص مخدرة مع راكب كندي قادم من دبي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة أخفاها راكب كندي الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من دبي، اشتبه إسلام ماهر، مأمور الجمرك، في راكب كندي من أصل مصري قادم من الإمارات، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد، مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات على شكل علب متشابهة، وبالعرض على رفعت صدقي، نائب مدير الجمرك، كلف وليد حجاج، مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 12 علبة أدوية بداخل كل منها 60 قرصا بإجمالي 720 قرصا من عقار "لاريكا" المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.