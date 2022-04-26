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قرار جمهوري بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

01:44 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
قرار جمهوري بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

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كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

د. غادة أحمد عبد الباري عبد الرحمن عميدًا لكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

د. هشام عبد الحكم عبد القوي حسن عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة.

د. مديحة حسني أحمد درويش عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة أسيوط.

د. أسامة ربيع أمين سليمان عميدًا لكلية التجارة جامعة مدينة السادات.

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