4 مراحل أحدهم يتكلف 7 ملايين دولار.. تعرف على أنواع صيانات الطائرات

كتب- محمد عبيد:

يتساءل كثيرة من الركاب والمسافرين خاصة قبل إقلاع الرحلات، هل تخضع الطائرات لصيانة مثل السيارات؟

"مصراوي" يوضح أنواع الصيانات، التي تحدث للطائرات قبل الإقلاع، حيث تتكون الطائرات التجارية من آلاف الأجزاء الصغيرة نتيجة لذلك تحتاج لصيانة دورية لتوفير رحلات آمنة للطاقم والركاب وتظل تقلع في جدول رحلاتها بانتظام وتحقق أرباحًا لشركات الطيران، وتخضع الطائرات للصيانة وفقًا لتعليمات من مصنع الطائرة، ويقوم خبراء الصيانة للطائرات، بجيمع أنواع الفحوصات التي يتم إجراؤها على الطائرة والتي جاءت كالتالي:

فحص A

يتم إجراء هذا الفحص حوالي من 500 إلى 800 ساعة طيران ويتطلب إجراء هذا الفحص ما يقارب 100 Man-Hour، ويتم تنفيذه عادةً عند توقف الطائرة بين عشية وضحاها.

فحص B

يتم إجراء هذا الفحص كل 4 إلى 6 أشهر، ويتطلب حوالي 150 Man-Hour ويستغرق حوالي يومًا واحدًا.

فحص C

هذا الفحص شامل ويتم فحص الطائرة بالكامل ويتم إجراؤه كل 21 شهرًا ويتطلب حوالي 6000 Man-Hour.

فحص D

يعتبر D Check هو الأكثر تكلفة وتطلبًا حيث تبلغ تكلفة هذا الفحص حوالي 7 ملايين دولار، ويتطلب ما يصل إلى 100000 Man-Hour حسب عمر الطائرة، ويتم إجراؤه كل 5 سنوات تقريبًا ويجب أن تخطط شركات الطيران مسبقًا لضمان عدم وجود عدد كبير من الطائرات التي تتطلب فحوصات D في نفس الوقت لدى شركة الصيانة المختصة.

ويعني Man-Hour: وحدة لقياس العمل المنجز في ساعة واحدة من الجهد المتواصل بواسطة عامل عادي.