بالصور.. إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان

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كتب- يوسف عفيفي:

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الاثنين، زحامًا من المواطنين لقضاء إجازة عيد شم النسيم، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.

وفتحت حديقة الحيوان، أبوابها أمام المواطنين منذ الصباح الباكر، لاستقبال المواطنين من خلال مجموعة إجراءات تساعد الزائرين على الاستمتاع بعيد شم النسيم.

وتتمثل احتفالات المواطنين، من خلال تناول وجبات الإفطار والبيض الملون والرنجة والفسيخ والمشروبات، مع انتشار بائعي الورد والترمس واللب داخل الحديقة.

يأتي ذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة، من قبل عناصر الشرطة وذلك لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم.