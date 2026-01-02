اليمن.. محافظ حضرموت يعلن بدء مرحلة جديدة من التمكين الأمني بالمحافظة

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بدء مرحلة جديدة من التمكين الأمني في حضرموت مع انتشار لقوات درع الوطن لتأمين المحافظة.

وقال محافظ حضرموت، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن نطمئن منتسبي قوات المجلس الانتقالي بدعوتهم لترك السلاح مع التعهد بعدم المساس أو الملاحقة.

وجدد الخنبشي، التأكيد على عدالة القضية الجنوبية مع رفض مسار السيطرة العسكرية والصدام والدعوة للحوار كطريق لاستعادة الحقوق.

انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر لقناة الجزيرة، قوات المجلس الانتقالي تنسحب من مقر المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن.

ونقل التلفزيون اليمني، لحظات انسحاب الانتقالي الجنوبي من نقطة الصافق بمديرية رخية في حضرموت بعد تقدم قوات درع الوطن.