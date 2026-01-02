الزراعة: صادرات مصر الزراعية تخطت 9 ملايين طن بقيمة 4 مليارات دولار

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، تحقيق القطاع الزراعي المصري طفرة نوعية في الصادرات خلال عام 2025، لتتجاوز 9.2 مليون طن بقيمة تفوق 4 مليارات دولار أمريكي.

وقال فاروق في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه النتائج تعكس قدرة الدولة على تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية"، مضيفًا أنها تبرز الثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعود إلى الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة.

ولفت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص كان له دور محوري في تحقيق هذه القفزة، حيث زادت الصادرات بأكثر من 750 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن الموالح تصدّرت قائمة الصادرات بأكثر من 2.2 مليون طن، تليها البطاطس والبطاطا والفاصوليا والبصل، مشيرًا إلى أن مصر تُصدر الآن أكثر من 405 منتج زراعي إلى ما يزيد على 167 دولة حول العالم.