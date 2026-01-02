حسام موافي يحذر من "3 صفات مدمرة" للبيت

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا، موضحًا أن الحياة الزوجية تُدار بالرحمة والمودة لا بالتآمر.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد": "اتقِ الله أنتِ وهو، وحذاري من الطلاق فهو أبغض الحلال عند الله"، محذرًا من آثار الطلاق خاصةً عند وجود أبناء.

وأشار إلى أن التغافل عن الأخطاء البسيطة من أهم أسرار نجاح العلاقة، قائلاً: "الزوجين ينشآن في بيئات مختلفة.. اللوم الكتير يضيع العلاقات كلها".

وأوضح أن المناقشة الهادئة بين الزوجين هي أرقى أشكال التواصل، مؤكدًا أن التغافل لا يجوز في الأمور الجسيمة، بينما الأخطاء البسيطة يجب تجاوزها.

وحذر أستاذ الحالات الحرجة من ثلاث صفات وصفها بـ"المدمرة لأي بيت" وهي الغرور والغيرة والغباء، داعيًا إلى التغاضي أحيانًا حفاظًا على استقرار الأسرة.