الإفتاء تحذر من اليأس مع بداية العام الجديد 2026

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذيرًا للمسلمين في مستهل العام الجديد من الوقوع في فخ القنوط أو اليأس من رحمة الله تعالى بسبب أي تقصير في حقه.

وأكدت الإفتاء، على أهمية أن يتحلى الإنسان بالهمة العالية، والأمل الواسع، والرجاء الدائم، وأن يكون مستشرفًا للمستقبل، عاملاً منتجًا للحياة، ومتمسكًا بالله تعالى، مستشهدةً بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58]، ومشيرة إلى أن الرزق والقوة بيد الله وحده.

وشددت دار الإفتاء، على أن التفاؤل والسعي والعمل الصالح هما مفتاح حياة منتجة ومليئة بالأمل، داعية الجميع إلى الاعتماد على الله مع بذل الجهد والاجتهاد في شتى مجالات الحياة.

