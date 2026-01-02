إعلان

ترقبوا.. حركة قيادات الأحياء والمراكز بالجيزة خلال ساعات

كتب : أحمد العش

08:35 م 02/01/2026

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، عن قرب الإعلان عن حركة لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، في إطار حرصها على تجديد القيادات وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي بما يخدم مصالح المواطنين.

وأكدت المحافظة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الهدف من هذه الحركة هو تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب المساهمة في تطوير الشكل الحضاري للشارع وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والخدمات.

وأشارت محافظة الجيزة، أنه سوف تصدر تفاصيل الحركة خلال الساعات المقبلة، مشددةً على الالتزام بضمان استمرارية العمل والخدمات دون أي توقف.

