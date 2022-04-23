انتصار السيسي تُنعي وفاة الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياط

كتب- محمد سامي:

أجرت انتصار السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بـ"دعاء الشحات" والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام.

وأعربت انتصار السيسي، خلال الاتصال، أنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكدت انتصار السيسي، لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت سيادتها خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة.

وحرصت على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا، لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه الأم العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.

وكان قد استيقظ أهالي محافظة دمياط على خبر حزين، بعد وفاة ثلاثة أشقاء "بكليتي الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.​