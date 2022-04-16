برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

كتب- نشأت علي:

أدان النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وطالب قورة في بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية البشعة ضد الفلسطينيين ولتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين، مؤكداً أن استمرار اقتحام القوات المسلحة للمسجد الأقصى المبارك أصبح أمراً يتكرر بصورة بشعة وتنذر بعواقب وخيمة.