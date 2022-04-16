برلماني: مصر حققت طفرة في الاتصالات بعد تحقيق الصادرات الرقمية 4.5 مليار دولار

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أنه يحسب للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها قطعت شوطًا واعدًا في قطاع الاتصالات بالتوازي مع النجاحات التي تحققت في مجال الكهرباء والبنية التحتية في البلاد.

ولفت حتة، في تصريحات له اليوم، إلى أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبرى بمقاييس محلية ودولية في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية وتكثيف الجهود في تنفيذ العديد من المشروعات، التي تهدف لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

وأشار عضو اتصالات البرلمان، إلى بلوغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات الـ7 الماضية في مجال التحول الرقمي نحو 72.4 مليار جنيه أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم للغاية في قطاع واحد، فضلا عن ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في 2020/2021، وارتفاع نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام المالي 2020/2021.