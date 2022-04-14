محافظ القاهرة يتفقد موقع كسر ماسورة غاز أسفل كوبري ألماظة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موقع حريق خط غاز طبيعي أسفل كوبري ألماظة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

جاء ذلك نتيجة تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وجرى الانتقال إلى موقع الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد.

وصرح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بأن الحريق نتيجة كسر ماسورة غاز وليس انفجار الخط كما تداولته السوشيال ميديا.

وقال صابر ، لمصراوي، إن الحريق لم يمتد إلى كوبري ألماظة حيث تمت السيطرة على الوضع.