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التموين: صرف 52% من مقررات شهر أبريل لأصحاب البطاقات

08:37 م الإثنين 11 أبريل 2022
التموين: صرف 52% من مقررات شهر أبريل لأصحاب البطاقات

ماكينة صرف التموين

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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 52% من مقررات شهر أبريل الجاري، من خلال 40 ألف منفذ عبارة عن بدالين تموين، ومنافذ جمعيتي بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وتصرف وزارة التموين 27 سلعه أساسية وغير أساسية من خلال بطاقة التموين حيث تطرح الحكومة زجاجة الزيت سعة 1 لتر بقيمة 25 جنيهًا و800 مللي بسعر 20 جنيهًا.

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