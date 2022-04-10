لأطول وقت ممكن.. كيف تحافظ على كارت شحن عداد "الكهرباء"؟

كتب- محمد صلاح:

يتفاجئ المواطنون في كثير من الأحيان بنفاد قيمة شحن كارت عداد الكهرباء الخاص بهم في وقت قصير، ومدة زمنية قليلة، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى شركة الكهرباء لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ في العداد أم لا، وعندما تخبرهم الشركة بأنه لم يكن هناك أي من الأخطاء، يبدؤون في البحث عن طرق مختلفة تجعلهم يحافظون على كارت شحن العداد لأطول فترة ممكنة.



وحرصًا من "مصراوي" على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير طرق الحفاظ على كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وَفق نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:



- انزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن عند الانتهاء، حيث إن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز يجعله يستهلك طاقة كهربائية.



- يفضل تشغيل السخان الكهربائي قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة؛ لأن تشغيله بصفة مستمرة يجعله يستهلك مزيداً من الكهرباء.



- يجب إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، كما يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين، كما يجب تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر، وبعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.



- فصل التغذية الكهربائية «التليفزيون والريسيفر» من الفيشة وليس باستخدام الريموت.



- تجنب وضع الطعام ساخناً في الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.



- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنباً إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.



- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.



- أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف "بارد أو ساخن".



- استبدال اللمبات الليد الموفرة للطاقة باللمبات العادية.



- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.



- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إن أمكن.