وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بتفانيهم في أداء مهامهم على أكمل وجه، فضلا عن دورهم البطولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة.

وأدار حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستمرار عملية التنمية التي تشهدها مصر بكافة المجالات.

وأعرب عن سعادته بما لمسه من حالة الوعي والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلون في كافة الميادين من أجل رفعتها وتقدمها، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.