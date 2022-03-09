وزير الإنتاج الحربي يعود للقاهرة عقب انتهاء زيارته لمعرض الدفاع العالمي بالسعودية

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عاد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم الأربعاء إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لمعرض الدفاع العالمي الذى أقيم خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد أشاد بتنظيم المعرض وعمق العلاقات (المصرية - السعودية)، وأشاد بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص الوزارة على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

وقام الوزير "مرسي"، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، بزيارة العديد من أجنحة الشركات والجهات المختلفة المشاركة وقام بدعوة ممثلي تلك الجهات لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه عقب حضور المهندس محمد أحمد مرسي لافتتاح معرض الدفاع العالمي قام بتفقد العديد من الأجنحة مثل جناح شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية حيث تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية بين الجانبين وعلى رأسها التعاون الخاص ببرنامج تطوير الدبابات M1A1 المصرية الذي من المخطط تنفيذه بمصنعيّ (200 و100 الحربيين).

كما تم تفقد جناح شركة "ريثيون العربية السعودية" المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، إلى جانب زيارة جناح "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية "لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ، وقام الوزير أيضاً بزيارة جناح شركة "هانو كوبريشن" وتم مناقشة التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أهمها التعاون في إنتاج الذخيرة عيار 155 مم.

وقال بكر إن الوزير "مرسي" بحث التعاون مع "Poly Defence" الصينية في مجال الصناعات الدفاعية خلال تفقده لجناح الشركة بالمعرض حيث قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد مركبة مدرعة خفيفة " RCWS" مزودة بمنظومة التحكم عند بُعد تعمل بسلاح مزدوج (السلاح الرئيسي رشاش ١٢.٧ مم والسلاح الثانوي وهو عبارة عن قاذف قنابل ٣٠ مم) وتم مناقشة إمكانية التعاون فى إنتاج هذه المركبة وذلك بعد اختبار المنظومة بمصر .

وأضاف بكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي قام أيضاً خلال مشاركته في فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض بتفقد الجناح الإماراتي وجناح وزارة الدفاع السعودية، كما التقى الوزير "مرسي" مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن تفقد جناح شركة "Hyundai Rotem" الكورية الجنوبية حيث تم بحث العديد من موضوعات التعاون المقترحة والتي كان على رأسها دراسة إمكانية التعاون في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2-Eyg والتعاون في مجال منصات الإطلاق RCWS مزدوجة التسليح.

ومن ناحية أخرى، تم زيارة جناح شركة "بونجسان" الكورية حيث اتفق الجانبان على بحث إمكانية التصنيع المشترك لذخيرة القوات البحرية عيار (٤٠ مِم ، ٧٦ مِم) بأنواعها، وقام الوزير "مرسي" أيضاً خلال أيام معرض الدفاع العالمي ببحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية مع شركة "Navistar Defense" الأمريكية وذلك خلال تفقده لجناح الشركة بالمعرض.