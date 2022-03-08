انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ في هذا الموعد

كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الخميس المقبل.

وقال غانم لمصراوي، إن الخميس المقبل يشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية على أغلب مناطق الجمهورية، وتسجل القاهرة درجة حرارة تتراوح ما بين 17 – 18 درجة مئوية .

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هناك عودة للأجواء الشتوية خلال فترات النهار، حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة مع وجود نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض الحرارة .

وأشارت غانم إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ورياح قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى تكاثر السحب المتوسط والمنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.