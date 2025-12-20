شبكة تليفزيون الحياة تكشف حقيقة إعلان حاجتها لمذيعين ومعدي برامج

نفت شبكة تلفزيون الحياة جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها، يتضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

أكدت الشبكة في بيان لها أن هذا الإعلان لا يمت لقناة الحياة بأي صلة، ولم يصدر عنها وان اي اعلانات او طلبات التوظيف يتم نشرها على المنصات الرسمية الخاصة بالقناة دون سواها

واختتم البيان مؤكدا تحفظ شبكة تلفزيون الحياة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار أو الإعلانات الكاذبة التي تستغل اسم القناة دون وجه حق.

