إعلان

شبكة تليفزيون الحياة تكشف حقيقة إعلان حاجتها لمذيعين ومعدي برامج

كتب- عمرو صالح:

07:59 م 20/12/2025

الحياة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت شبكة تلفزيون الحياة جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها، يتضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

أكدت الشبكة في بيان لها أن هذا الإعلان لا يمت لقناة الحياة بأي صلة، ولم يصدر عنها وان اي اعلانات او طلبات التوظيف يتم نشرها على المنصات الرسمية الخاصة بالقناة دون سواها

واختتم البيان مؤكدا تحفظ شبكة تلفزيون الحياة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار أو الإعلانات الكاذبة التي تستغل اسم القناة دون وجه حق.

12

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبكة تليفزيون الحياة قناة الحياة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر