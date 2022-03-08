الجامعة العربية: مبادرة إقليمية مشتركة مع الأمم المتحدة حول تمكين مشاركة المرأة

القاهرة - أ ش أ

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة تعمل على إطلاق مبادرة إقليمية مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تمكين مشاركة المرأة في الاقتصادات الخضراء والزرقاء والزراعة المقاومة لتغير المناخ في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية لها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس.

وقال البيان إن العالم منذ 1977 يحتفل في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تقديراً وعرفاناً بأدوار النساء المختلفة في تقدم مجتمعاتهن، ويعد اليوم العالمي للمرأة هو فرصة ودعوة للحشد من أجل دعم قضايا المساواة بين الجنسين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن موضوع الاحتفال هذا العام يأتي حاملاً شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غدٍ مستدام" في اتساق مع الموضوع ذي الأولوية للدورة السادسة والستين المقبلة للجنة وضع المرأة (CSW66): حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".

وفي هذا السياق، اعتمدت لجنة المرأة العربية في دورتها الحالية (يناير 2022) "البيان العربي التحضيري للجنة وضع المرأة (د.66)، والذي حدد 5 محاور رئيسية توافقت عليها الدول العربية الأعضاء لتشكل أولويات المنطقة العربية حول قضية تغير المناخ وعلاقتها بتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجاءت هذه الأولويات في مجالات تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية، وضمان الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات والأمن الغذائي خلال تغير المناخ والكوارث، وتحقيق السلم والأمن في ظل تغير المناخ، وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف في سياق تغير المناخ والكوارث، ودعم البحوث والدراسات وتوفير البيانات المتعلقة بتغير المناخ وتمكين المرأة.

وبهذه المناسبة، نظمت الأمانة العامة فعالية مشتركة تحت عنوان "المرأة العربية، تميز وتطلع" بالتعاون مع الجزائر، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك عبر المنصة الرقمية أمس الاثنين، في إطار إبراز وتثمين مجهودات دور السيدات كونهن رائدات في القطاعات المختلفة من خلال تكريم عدد من السيدات المتميزات من كافة أنحاء الوطن العربي.

وأشادت جامعة الدول العربية بالجهود العربية السباقة والمميزة من الدول الأعضاء وبالمبادرات الريادية في مجال التخفيف من حدة آثار تغير المناخ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" والتي انعقدت في إطارها "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض بالمملكة العربية السعودية (أكتوبر 2021)، كما أشارت إلى أهمية "إعلان الرباط" الصادر عن "المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته المملكة المغربية (نوفمبر 2021).

وثمنت جامعة الدول العربية اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022، وكذلك اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة COP28 لعام 2023، مشيرة إلى أن هذه جميعها جهود عربية حثيثة تعكس اهتمام الدول الأعضاء بالمتغيرات الحالية التي تؤثر بشكل مباشر وملحوظ على حياتنا اليومية.

وفي سياق متصل، تعمل الأمانة العامة للجامعة في الوقت الحالي على إعداد المراجعة الإقليمية الأولى لوثيقة "إعلان القاهرة للمرأة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030" بعد خمس سنوات، لتتواكب مع المستجدات على الأجندة الدولية بما فيها موضوع " المرأة والبيئة".

وأكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوجهت الجامعة بالتقدير والامتنان للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة والريادية للنهوض بالأمة العربية على مختلف الأصعدة.