"المساجين ليسوا أرقاماً".. برلمانية حزب النور تشيد بقانون تنظيم السجون

كتب- مصراوي:

قال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم السجون يؤكد أن هناك رغبة لتعديلات كبيرة على هذا القطاع.

وأضاف خير الله، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد هذه التعديلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا القانون يؤكد أن السجناء في مصر ليسوا أرقامًا بل نريد أن يكونوا جزءاً أصيلاً من المجتمع عقب محاكمتهم.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن هناك تغييرات ملموسة في قطاع السجون؛ حيث أصبح تأهيلاً وتدريبًا، مؤكدًا أن أعداء الوطن يريدون تخريبه تحت ذريعة حقوق الإنسان.

وتأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة، في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم ودمجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًّا وثقافيًّا.

ونص مشروع القانون على: على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.