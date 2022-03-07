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رئيسة "قومي المرأة" تشارك في منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

11:49 م الإثنين 07 مارس 2022
رئيسة "قومي المرأة" تشارك في منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

رئيسة قومي المرأة تشارك في منتدى البرلمانيين العرب

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كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية وعضو مجلس النواب.

كذلك شارك ياسو فوكودا رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، والدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

منتدى البرلمانيين العرب مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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