أول رد من التلفزيون المصري بشأن الهجوم على مخرج مباراة الأهلي والمريخ

كتب- مينا غالي:

ردت مصادر مسؤولة بإدارة البرامج الرياضية بالهيئة الوطنية للإعلام، على حالة الهجوم التي طالت مخرج مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت حالة الهجوم على إخراج المباراة بسبب عدم إعادة بعض اللقطات المهمة، وكذلك اللقطات التي كان هناك شك في احتمالية كونها ركلة جزاء.

وقال مصدر مسئول في البرامج الرياضية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن المخرج الذي أخرج المباراة يكون بجواره مندوب من الكاف في سيارات البث "الإذاعة الخارجية" التي تنقل المباراة.

وأضافت المصادر، أنه يوجد كذلك لجنة من جميع القطاعات بالهيئة الوطنية للإعلام لتقييم المباريات أثناء إذاعتها على الهواء مباشرة لتقددييمها فنيا وهندسيا وإنتاجيا.

وتابعت المصادر: "لو كان مشكلة في إخراج المباراة لكان الكاف قد علق أو أرسل خطابا للتليفزيون في هذا الشأن، لكنه يثق بشكل كبير في التليفزيون المصري والدليل على ذلك أنه أعطانا حقوق إنتاج مباراة الهلال والمريخ".

وشددت المصادر على أن البرامج الرياضية تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وترفع شعار لا للتعصب.

ولفتت المصادر إلى أن هناك فريق عمل كامل يشارك في إخراج المباراة، ولو ان هناك تجاوز من أي مخرج في أي مباراة يقوم الاتحاد الأفريقي بإرسال خطاب رسمي بخصوص تجاوز المخرج، ولكننا لم نتلق أي شيء بشأن مباراة الأهلي والمريخ.

وأوضحت المصادر أن مبدأ الاتحاد الأفريقي الأساسي في إخراج المباراة يعتمد على النقل المباشر طالما الكرة داخل الملعب، بحيث تكون الأولوية للبث المباشر عن الإعادات

وأكدت المصادر أن فريق العمل كله يسمع وينفذ تعليمات مندوب الاتحاد الأفريقي الذي يكون متواجدا في سيارة النقل، حيث يضع مندوب الاتحاد الأفريقي رؤيته لنقل المباراة، والمخرج علية تنفيذ تلك الرؤية.