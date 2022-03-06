مركز معلومات وزارة الزراعة ينشر أسعار الفواكه والخضروات والأسماك اليوم بسوق العبور

الأحد 06 مارس 2022

12:24 م الأحد 06 مارس 2022

بحضور صحفيين وسياسيين..تشييع جنازة الإعلامي إياد داود من مسجد مصطفى

وسط بكاء محبيه.. جثمان إياد داود يغادر مسجد مصطفى محمود إلى مثواه

من 30 لـ 100 جنيه رسوم نظافة شهريا على الورش والمحال والصيدليات والأكشاك-

إعادة الألبوم

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كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسعار الخضر والفاكهة والأسماك اليوم الأحد في سوق العبور.

أسعار الأسماك بسوق العبور

- البلطي درجة أولى من 26 لـ 28 جنيها.

- البوري من 45 لـ 60 جنيها.

- قشر البياض من 80 لـ 120 جنيها.

- مكرونة سويسي من 30 لـ 70 جنيها.

- بربوني من 40 لـ 50 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

- الطماطم من 2.25 لـ 3.75 جنيه.

- البطاطس من 2 لـ 4 جنيهات.

- البصل من 1.5 لـ 2.75 جنيه.

- الكوسة من 3 لـ 6 جنيهات.

- الجزر من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

- خيار الصوب من 5 لـ 8 جنيهات.

- الفاصوليا من 19 لـ 25 جنيها.

- القلقاس من 3 لـ 6 جنيهات.

- البسلة من 4 لـ 7 جنيهات.

- السبانخ من 4 لـ 6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض من 9 لـ 15 جنيها.

- الباذنجان الرومي من 5 لـ 7 جنيهات.

أسعار الفواكه بسوق العبور

- البرتقال أبوسرة من 2.5 لـ 6 جنيهات.

- البرتقال السكري من 2.25 لـ 4.25 جنيه.

- يوسفي من 2.5 لـ 6 جنيهات.

- ليمون بلدي من 6 لـ 12 جنيها.

- جريب فروت من 4 لـ 7 جنيهات.

- فراولة من 7 لـ 9 جنيهات.

- جوافة من 4 لـ 8 جنيهات.

- موز بلدي من 5 لـ 8 جنيهات.

- تفاح سوري من 12 لـ 18 جنيها.

- كانتلوب من 4 لـ 8 جنيهات.

- مانجو سوداني من 25 لـ 35 جنيها.

خوخ بلدي عريشي من 10 لـ 20 جنيها.