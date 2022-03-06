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مركز معلومات وزارة الزراعة ينشر أسعار الفواكه والخضروات والأسماك اليوم بسوق العبور

12:24 م الأحد 06 مارس 2022
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كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسعار الخضر والفاكهة والأسماك اليوم الأحد في سوق العبور.

أسعار الأسماك بسوق العبور

- البلطي درجة أولى من 26 لـ 28 جنيها.

- البوري من 45 لـ 60 جنيها.

- قشر البياض من 80 لـ 120 جنيها.

- مكرونة سويسي من 30 لـ 70 جنيها.

- بربوني من 40 لـ 50 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

- الطماطم من 2.25 لـ 3.75 جنيه.

- البطاطس من 2 لـ 4 جنيهات.

- البصل من 1.5 لـ 2.75 جنيه.

- الكوسة من 3 لـ 6 جنيهات.

- الجزر من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

- خيار الصوب من 5 لـ 8 جنيهات.

- الفاصوليا من 19 لـ 25 جنيها.

- القلقاس من 3 لـ 6 جنيهات.

- البسلة من 4 لـ 7 جنيهات.

- السبانخ من 4 لـ 6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض من 9 لـ 15 جنيها.

- الباذنجان الرومي من 5 لـ 7 جنيهات.

أسعار الفواكه بسوق العبور

- البرتقال أبوسرة من 2.5 لـ 6 جنيهات.

- البرتقال السكري من 2.25 لـ 4.25 جنيه.

- يوسفي من 2.5 لـ 6 جنيهات.

- ليمون بلدي من 6 لـ 12 جنيها.

- جريب فروت من 4 لـ 7 جنيهات.

- فراولة من 7 لـ 9 جنيهات.

- جوافة من 4 لـ 8 جنيهات.

- موز بلدي من 5 لـ 8 جنيهات.

- تفاح سوري من 12 لـ 18 جنيها.

- كانتلوب من 4 لـ 8 جنيهات.

- مانجو سوداني من 25 لـ 35 جنيها.

خوخ بلدي عريشي من 10 لـ 20 جنيها.

أسعار الفواكه والخضروات الأسماك سوق العبور مركز المعلومات الصوتية والمرئية

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