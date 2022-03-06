مركز معلومات وزارة الزراعة ينشر أسعار الفواكه والخضروات والأسماك اليوم بسوق العبور
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كتب- مصراوي:
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسعار الخضر والفاكهة والأسماك اليوم الأحد في سوق العبور.
أسعار الأسماك بسوق العبور
- البلطي درجة أولى من 26 لـ 28 جنيها.
- البوري من 45 لـ 60 جنيها.
- قشر البياض من 80 لـ 120 جنيها.
- مكرونة سويسي من 30 لـ 70 جنيها.
- بربوني من 40 لـ 50 جنيها.
أسعار الخضروات بسوق العبور
- الطماطم من 2.25 لـ 3.75 جنيه.
- البطاطس من 2 لـ 4 جنيهات.
- البصل من 1.5 لـ 2.75 جنيه.
- الكوسة من 3 لـ 6 جنيهات.
- الجزر من 1.5 لـ 3.5 جنيه.
- خيار الصوب من 5 لـ 8 جنيهات.
- الفاصوليا من 19 لـ 25 جنيها.
- القلقاس من 3 لـ 6 جنيهات.
- البسلة من 4 لـ 7 جنيهات.
- السبانخ من 4 لـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض من 9 لـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومي من 5 لـ 7 جنيهات.
أسعار الفواكه بسوق العبور
- البرتقال أبوسرة من 2.5 لـ 6 جنيهات.
- البرتقال السكري من 2.25 لـ 4.25 جنيه.
- يوسفي من 2.5 لـ 6 جنيهات.
- ليمون بلدي من 6 لـ 12 جنيها.
- جريب فروت من 4 لـ 7 جنيهات.
- فراولة من 7 لـ 9 جنيهات.
- جوافة من 4 لـ 8 جنيهات.
- موز بلدي من 5 لـ 8 جنيهات.
- تفاح سوري من 12 لـ 18 جنيها.
- كانتلوب من 4 لـ 8 جنيهات.
- مانجو سوداني من 25 لـ 35 جنيها.
خوخ بلدي عريشي من 10 لـ 20 جنيها.
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