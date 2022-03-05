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تسبب أضرارا للعين.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها العالم الليلة

03:20 م السبت 05 مارس 2022
تسبب أضرارا للعين.. تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها العالم الليلة

النظام الشمسية

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي والعالم، تتمثل في مرور كوكب المشتري بالقرب من الشمس مساء اليوم السبت.

وقالت الجمعية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن كوكب المشتري يمر بالقرب من الشمس -من منظورنا على الأرض- عند الساعة 04:55 مساءً بتوقيت مكة (01:55 مساءً بتوقيت جرينتش) وسيفصل بينهما 0°58' وهذا سيجعله غير مرصود تماما لعدة أسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج الشمس.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن المشتري سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الأرض وكذلك في أبعد نقطة على مسافة 893,099,288 كم (نظرًا لأن الكوكبين على جانبين متقابلين من النظام الشمسي).

وتابعت: إذا كان يمكن رصد كوكب المشتري في هذا الوقت سيكون حجمه الظاهري صغيرا ويبلغ قطره 31.3 ثانية قوسية وسيكون خافتا نظرا للمسافة الكبيرة.

وخلال الأسابيع التالية، سيعود كوكب المشتري للظهور من جديد تدريجيا في سماء الفجر، وبعد حوالي 6 أشهر سيصل إلى حالة التقابل حيث سيكون مرئيا طوال الليل في ذلك الوقت.

وحذرت الجمعية الفلكية بجدة، من محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد المشتري في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس وهذا خطير لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار العين.

النظام الشمسية ظاهرة فلكية كوكب المشتري الشمس

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